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Туловище длиннее, чем ноги: фанаты отреагировали на новое видео Ани Лорак

STYLERЖизнь    06.02.2019 - 08:44
Туловище длиннее, чем ноги: фанаты отреагировали на новое видео Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Певица готовится к своему новому туру

Украинскую певицу Ани Лорак снова раскритиковали ее фанаты из-за нового видео, которое она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На нем видно, как она готовится к своему новому туру.

"Подготовка к туру полным ходом! Мы готовы! А вы?", - подписала свое видео певица.

Видео: instagram.com/anilorak

Ее поклонники активно прокомментировали данное видео.

"Туловище у Лорак - длиннее, чем ноги!", - отметил Firtev.

"Кочерга", - написал balaram745.

"А на поперечный шпагат, как у Волочковой - сесть слабо? На такой - любой дурак сядет!", - прокомментировал viktor234587.

"Плечи у Лорак - как у качка! Ноги - ну очень короткие!", - написал zeriev.

"А мне совсем не нравится, как она двигается", - отметила victoria_nagnybida.

"На шпагат не до конца села. Не умеете?", - написал stas_kuranov88.

"Такое ощущение, что Лорак хочет все время с помощью откровенных тряпок, вызывающих поз, губ, лица, всех своих женских прелестей, тела, привлечь внимание. А может доказать, что она еще ничего, но как-то уж слишком чересчур", - прокомментировала agata1976.

Напомним, что недавно фанаты набросились на Ани Лорак из-за излишне откровенного наряда звезды, в котором она позировала вместе со своей дочерью.

Ранее сообщалось, что психолог рассказала, что хотела сказать Ани Лорак, выставив сначала мрачную фотографию в черной одежде, а потом совершенно противоположную, светлую.

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