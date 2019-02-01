Убийца животных и насильник-педофил: что известно о владельце "зоопарка смерти"

Мужчина пытался покинуть город, чтобы избежать наказания

Игорь Падалко, известный своим частным зоопарком, который называют "зоопарком смерти", много лет насиловал своих приемных детей. Красноармейский суд Покровска 31 января избрал ему меру пресечения. Об этом сообщает ИА "Вчасно".

"Любитель животных" подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 ст. 153 УК Украины "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".

Он будет находиться под стражей в течение следующих 60 дней - до 31 марта 2019 включительно.

Также известно, что после открытия уголовного дела в его отношении, мужчина пытался сбежать из города.

Игорь Падалко с детьми (фото: facebook.com)

Под опекой Падалко находились четверо детей 2001, 2004, 2005 и 2006 годов рождения. О совершении насильственных действий в отношении них стало известно, когда их забрали сотрудники Краматорского Центра социально-психологической реабилитации.

Предварительно установлено, что действия по развращению детей он совершал, начиная с 2014 года. Всего в семье Падалко и его жены ранее воспитывались 14 детей.

Ранее он отказался давать любые комментарии и назвал выдвигаемые обвинения "чушью".

Игорь Падалко в своем частном зверинце долгое время держал львов, медведей, собак и других животных в ужасных условиях - животніе погибали от истощения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Черкассами поймали серийного насильника - его задержали сразу же после неудачной попытки изнасилования.

Также мы писали, что в Белой Церкви ревнивый сожитель пять часов выбивал из любимой признание в измене.

К слову, насильник девушки-провизора из аптеки в Харькове накануне совершения преступления одолжил у матери 10 тысяч гривен. Он мечтал устроиться на работу и начать новую жизнь.