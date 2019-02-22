Участниц Нацотбора на Евровидение обматерили в прямом эфире (видео)

Девушки из дуэта Анна-Мария взбесили телезрителя

Участниц Нацотбора на Евровидение 2019, девушек из дуэта Анна-Мария обматерили в прямом эфире. Это произошло под занавес телевизионной программы "PRIME:Скрипiн" на канале ATR.

Так, уже когда Роман Скрыпин прощался с певицами, в студии раздался телефонный звонок. Зритель был не многословен - он просто назвал Анну и Марию Опанасюк "русскими бл*дями".

"Эти существа - просто русские бл*ди. Смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире… С уважением к вам, Роман, и без уважения к этим существам", - сказал зритель.

В ответ на это одна из участниц группы поблагодарила зрителя, что он обратился к ним на русском языке.

"Спасибо, что на русском языке вы назвали нас таким словом. Очень приятно. Идите боком. Что мы можем еще сказать?" - ответила Анна.

В то же время большинство пользователей сети поддержали телезрителя.

"Последний дозвонщик сделал краткий итог программы", - написал один юзер.

"Слов нет! Дозвонившийся в конце все сказал за меня!" - добавил другой комментатор.

"Согласен с дзвонившим - они существа. Они не тупые - это важно! Они гнилые, прежде всего в этическом смысле, потому что они маскируются под украинцев", - отметил третий.

Видео: YouTube/Телеканал ATR

Отметим, что такая реакция телезрителя была вызвана тем, что девушки в интервью Скрыпину не признали российской агрессии, не считают Крым украинским, а их родители являются коллаборантами (у матери сестер Опанасюк даже есть медаль "За возвращение Крыма", выданная российскими оккупантами).

Ранее был назван артист, который достойно представит Украину на Евровидении 2019.