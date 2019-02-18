Евровидение 2019: назван артист, который достойно представит Украину

Фото: Игорь Кондратюк (РБК-Украина)

Игорь Кондратюк рассказал, кто может достойно представить Украину на Евровидении 2019

Украинцы продолжают активно обсуждать выступление группы KAZKA в Нацотборе на Евровидение 2019. Мнения о выступлении разделились. По мнению ряда зрителей, выступили они не очень хорошо, а другие, наоборот, хвалят исполнителей.

Styler спросил известного телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка о том, выступление какого исполнителя показалось ему качественным и почему.

По его мнению, Freedom Jazz выступили лучше, чем KAZKA.

"Лично я как зритель вообще хотел бы, чтобы Украину на Евровидении 2019 представляла именно группа Freedom Jazz. Это профессионально, качественно, красиво. Вокально тоже очень хорошо, что для меня имеет немалое значение. Если я как артист не уверен в своей песне (а песни обычно никто не уверен), то тогда надо брать какими-то другими факторами, которые точно сработают "в плюс". Например, таким выигрышным фактором может стать голос, мощный вокал. Freedom Jazz поет красиво. Такое мое личное мнение", - делится впечатлениями он.

Видео: Freedom Jazz, Национальный отбор на Евровидение-2019 (Youtube/UA:Перший)

Кое-кто из зрителей заметил, что у Freedom Jazz сказывается большой опыт, поэтому им отчасти проще было выступить более успешно. Однако Игорь Кондратюк напоминает: отправлять заявки на участие в Нацотборе разрешается всем – и новичкам, и артистам с опытом.

"Опыт - дело тут довольно относительное, ведь в отборе разрешено участвовать всем - и артистам с опытом, и нам с вами. Кастинг открыт, слава богу. Даже если вам или мне что-то в выступлениях не нравится, то эти артисты, которых мы видим в эфирах – лучшие из тех, кого выбирали. Задача была выбрать по восемь полуфиналистов, то есть 16 исполнителей. Это не так просто, скажу вам честно. Особенно точно это могу подтвердить, имея опыт телевизионных передач", - обращает внимание он.

Игорь Кондратюк видит Freedom Jazz артистами, которые достойно представят Украину на Евровидении.

"Лично я - за Freedom Jazz и за то, чтобы их вокалистка выступала на восьмом месяце все время, имеется в виду, чтобы выступала в полуфинале и в финале самого Евровидения. Я думаю, с этой песней, которую они выбрали, эти исполнители в финал пройдут. Не думаю, что они сделают какой-то удивительный скачок вверх. Однако "десятку", мне кажется, им точно можно дать. Но когда артист едет на Евровидение, то речь только об одном: понравится ли он людям, вот и все", - говорит он.

Ранее мы писали, как прошел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019.

Также, напомним, Игорь Кондратюк высказался об украинских артистах, которые ездят на гастроли в РФ.

Видео: KHAYAT об участии в Нацотборе на Евровидение 2019 (video.rbc.ua)