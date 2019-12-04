В Украине произошло землетрясение: все подробности

В Украине зафиксировали землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности произошли под Львовом в районе села Станиславчик Бродовского района между городами Радехов и Броды. Об этом передали департаменте гражданской защиты Львовской ОГА на странице в Facebook 4 декабря.

Отмечается, что сообщение о землетрясении поступило в 01:15 от дежурного по сейсмостанции "Львов". Сами толчки произошли 3 декабря в 23:25:48 по киевскому времени (в 21:25:48 по Гринвичу).

Землетрясение в Украине зафиксировано возле села Станиславчик под Львовом (Фото: скрин google.com.ua/maps)

По данным обработки сети сейсмических станций Отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины, координаты эпицентра: широта 50.24 градусов, долгота 24.98 градусов.

"Время в эпицентре 0 = 21 25 48.1 (по Гринвичу) или 0 = 23 25 48.1 (по Киеву)

Магнитуда по длине записи МD = 2.2, класс К = 8.0

Глубина гипоцентра составила 5,7 + -1,7", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Львовской облгосадминистрации, из населенных пунктов информация о землетрясении не поступала.

Землетрясение зафиксировано возле села Станиславчик во Львовской области (Фото из открытых источников)

По шкале интенсивности MSK-64 - неощутимое землетрясение - от 0 до 2 баллов (интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами).

Отметим, что ранее в ноябре сейсмологи предсказали сильное землетрясение в Украине, которое может произойти в ближайшее время, и толчки амплитудой от 4 до 12 баллов могут затронуть многие области страны.