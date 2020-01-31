Украинская певица представила новый взрывной клип

Алина Тим (фото: instagram.com/alinatim_official)

Алина Тим в клипе на песню "Tell me" показала настоящие страсти

Украинская певица Алина Тим представила клип на новую песню "Tell me", который обещает стать хитом, как и предыдущее творение эпатажной и неоднозначной артистки - "Nikolai". Видеоряд мало кого оставил равнодушным и собрал массу комментариев, в том числе и крайне негативных.

Уже после первого видео Алину Тим называли второй Бузовой, спрашивали, кто ее родители, и где она берет на все деньги, и даже строили домыслы о том, что у нее имеются какие-то связи с депутатами из прошлой власти. Артистка совершенно не расстраивалась, а выложила видео "Nikolai 2" - фотоподборку совершенно странных и трешевых фотографий незнакомых мужчин из социальных сетей, где утверждалось, что все они - Николаи. Новоиспеченные поклонники с максимальным интересом делали ставки на то, каким будет следующее видео артистки - возможно, дуэт с кем-то из фриков? Возможно, странный ролик на фоне мультиплицированных динозавров?

Клип "Tell Me" оказался абсолютно серьезной драмой с социальным подтекстом. Режиссер видео - начинающий, но очень перспективный Антон Клищевник, ранее работавший с многочисленными участниками "Голоса" и национальных отборов на Евровидение от Украины, Беларуси и Азербайджана. Он же - автор сценария.

Алина Тим "Tell me" (кадр из клипа: instagram.com/alinatim_official)

"Для меня важным было не просто создать банальную трагичную историю, но и привлечь внимание к настоящей проблематике, с которой сталкивалось большинство людей, - комментирует Антон. - С первого взгляда вам может показаться, что съемка не была сложной. Для того, чтобы разбить зеркало, у Алины был всего один дубль. Да и, в принципе, мы долго искали подходящую квартиру - сейчас уже осталось мало квартир, что будут соответствовать стилистике СССР. А нам обязательно надо было, чтобы ванная комната находилась сразу у спальни, плюс в квартире был длинный коридор. Найдя подходящую квартиру, мы поняли, что она совершенно не подходит по настроению. Поэтому за сутки до съемки наш художественный департамент полностью ее менял. Мы разбирали современный шкаф-купе и выносили его по частям, убирали все современные элементы декора. Я - очень требователен к деталям, так что все декорации подбирались очень щепетильно - старые виниловые пластинки, проигрыватель определенного цвета, книжные полки зигзагообразной формы", - рассказал создатель видеоряда.

Часть сцен команда снимала на улице, но как раз в этот день выпал снег, а мороз доходил до минус десяти. При этом по сюжету вещи на актерах были очень легкие. Алина утверждает, что в какой-то момент уже просто не чувствовала холода и словно попала в какую-то другую вселенную.

"Мое творчество для меня - череда экспериментов. И я с удовольствием в них погружаюсь. Знаю, что многие ждали от меня дикий треш, а получили такую красивую и серьезную драму. Мне очень нравится каждым своим творческим шагом удивлять всех, включая саму себя! Следующий мой трек написал Дима Либра - участник "Голоса", музыкант и композитор - не буду раскрывать все карты, скажу лишь, что называется он "Пою и пью", - заинтриговала Алина Тим.

Алина Тим "Tell me" (видео: YouTube/Alina Tim)