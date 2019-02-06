Украинские рынки заполонили опасные продукты и подделки

Эксперты советуют внимательно читать этикетки и проверять все покупки

В последние месяцы качество продукции, которая представлена на полках украинских супермаркетов и рынков, существенно снизилось, а маркетологи научились виртуозно обманывать покупателей. Эксперты говорят, что от 15% до 30% - это фальсификат, в который добавляют опасные ингредиенты. Глава Держспоживслужбы Киева Олег Рубан в своем комментарии для издания OBOZREVATEL назвал топ-3 продукта, которые чаще всего подделывают.

Он отметил, что чаще всего подделывают масло, твердые сыры, колбасные изделия и алкоголь. В масло и сыры добавляют пальмовое масло, которое по данным исследований, увеличивает риск развития онкологии и его категорически нельзя употреблять детям. В колбасные изделия добавляют целлюлозу. А вот на упаковках чаще всего этого не указывают.

Также Рубан отметил, что есть проблемы с мясом, которое специально вымачивают в растворе, чтобы оно приобрело красивый красный цвет.

"Если вы покупаете какую-то буженину, карбонат, балык хорошего цвета и большого объема, то он точно наколотый. Только вы разрежете его, а он окажется слишком влажным. Это означает, что его напичкали специальным гелем. Его буквально накалывают инъекциями, а затем массируют в центрифуге. В результате кусок мяса увеличивается в объеме раза в три", - анонимно рассказал изданию один из бывших работников мясокомбината.

В сметану для густоты стали добавлять крахмал, а треть молочной продукции в Украине – фальсификат. Этим возмущаются даже в Ассоциации производителей молока, так как добросовестные производители теряют рынок сбыта из-за дешевых подделок.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, что почти 80% гранатового сока в Украине – это подделка.

"Точно могу сказать, что 80% гранатового сока - это подделка. Потому гранат как таковой очень дорогой, и сок из него получается очень дорогим. В других соках, например, первого отжима, на 90% используют яблочный концентрат ", - рассказал Дорошенко.

Он отметил, что есть и другие продукты, которые умело подделывают. Например, в упаковки дорогого кофе насыпают более дешевые сорта. А в стикерах с кофе – вообще неизвестно что.

Отличить фальсификат от настоящего продукта многие украинцы уже не в состоянии – считает председатель союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

"Люди привыкли употреблять некачественный алкоголь. Мы как-то провели эксперимент и дали нашим операторам продегустировать настоящий коньяк и поддельный. Так вот, им подделка понравилась, а настоящий коньяк - нет! Люди пьют коньяк по 100 гривен за литр и не задумываются, что такого просто не может быть ", - объяснил эксперт.

Он отметил, что чем дальше от Киева – тем больше вероятность встретить в магазинах подделку. Чтобы не ошибиться, покупателям стоит обратить внимание на нюансы в этикетках и взболтать саму бутылку.

"В поддельном продукте можно различить осадок, какие ворсинки. А через пару недель напиток в бутылке может стать мутным. На заводской бутылке колпачок не будет прокручиваться вокруг своей оси. Часто на этикетке буквы напечатаны нечетко. Если опустить в подделку синюю лакмусовая бумажка, то она станет красным. Итак, туда добавили кислоту для прочности. Еще бутылку к открытию надо взболтать - если там много воды, то пузырьки будут крупными. А если это настоящая водка, то будет змейка из мелких пузырьков ", - рассказал один из продавцов алкогольного магазина.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты в Украине могут резко подскочить в цене в ближайшее время.

А также рассказывали о том, что эксперты дали свой прогноз на стоимость молочных продуктов в 2019 году.