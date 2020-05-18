Украинские врачи скорой помощи устроили бунт: их обмануло государство

В Харькове врачи скорой помощи устроили бунт. Они вышли на акцию протеста под больницу и требуют начислить им, обещанную государством надбавку в размере 300% за работу с коронавирусными больными.

Об этом написали в Telegram-канале сообществе "Веха". Также показали и видео с места протестов врачей.

Объяснить ситуацию медикам вышел директор центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Он сообщил, что 300% надбавки к зарплате получат только те, кто работал с подтвержденными случаями коронавируса.

В Харькове всего 224 медицинских работника получили обещанные деньги на момент 18 мая.

Под Харьковом бунтуют медики (видео: YouTube)

Отметим, что в протесте приняли участие те медики, которые 18 мая выходные и им не нужно работать в каретах скорой помощи.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что медики получат доплаты за работу с пациентами с COVID-19 в размере 300% зарплаты вместе с начислением зарплаты за апрель.

Как мы ранее писали, украинки жалуются, что несмотря на медицинскую реформу с них требуют деньги за роды.