Александр Пономарев, Ольга Сумская, Оля Цибульская, Александр Лещенко, Инна Осипенко-Радомская, Аида Николайчук, Влад Сытник и другие звезды приняли участие в церемонии награждения победителей XIII Международного конкурса-фестиваля "Щасливі Долоні" талантливых детей-сирот. Мероприятие прошло традиционно в Национальной опере Украины.

Ежегодно в программе фестиваля принимают участие более 600 детей-сирот с достижениями в категориях "Образование", "Спорт" и "Культура", которых на конкурсной основе отбирает Министерство социальной политики Украины. Для самых талантливых детей, которые стали финалистами конкурса, организовывают 21-дневную программу с мастер-классами, где деятели культуры, науки, кино и спорта помогают детям реализовывать свои таланты и успешно адаптироваться в обществе.

Награды и призы детям-победителям вручали Ольга Сумская, Александр Пономарев, Александр Лещенко, Инна Осипенко-Радомская и другие вдохновители проекта.

Украинские звезды исполнили мечты детей-сирот со всей страны (фото: пресс-служба)

Музыкальную программу вечера составили выступления популярных украинских артистов. Александр Пономарев презентовал новую песню "Як же без тебе жити", певица и телеведущая Оля Цибульская вместе с шоу-балетом представила песню "Дівчинка", а Влад Сытник исполнил трогательную композицию "Соколята" в ансамбле с артистами творческого объединения "Paradiz". Ведущими мероприятия стали Юлия Крауз и Владимир Такудис.

В Киеве прошел фестиваль "Щасливі Долоні" (фото: пресс-служба)

За свое трудолюбие и талант дети получили подарки, о которых каждый из них мечтал: тур в Прагу на экскурсию и выступление скрипача DAVID GARRETT, сертификат на обучение в вокальной школе Александра Пономарева, поездку в Великобританию на обучение английскому языку, на отдых в Болгарию, экскурсию во Львов и на оздоровление в лагерь в Венгрию. Кроме того, благодаря собранным средствам фонда "Щасливі Долоні", детям подарили плазмовые телевизоры, смартфоны, гироскутеры, планшеты, гироборды, цветные принтеры, а также велосипеды, спортивное оборудование и другие ценные призы.

В Киеве состоялся фестиваль "Щасливі Долоні" (фото: пресс-служба)

"Я счастлива, что вокруг меня настолько много людей с открытым огромным сердцем, которые готовы помогать реализовывать детские мечты. Благодаря им сегодня 30 одаренных детей-сирот со всей Украины получили заслуженные подарки и награды. Я уверена, что наше внимание и поддержка способна раскрыть потенциал детей с нелегкой судьбой. Дети – это наше будущее и очень важно, чтобы каждое детское сердечко было наполнено любовью!" - поделилась своими эмоциями организатор фестиваля Елена Поддубная.

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