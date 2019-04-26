Олександр Пономарьов, Ольга Сумська, Оля Цибульська, Олександр Лещенко, Інна Осипенко-Радомська, Аїда Ніколайчук, Влад Ситнік та інші зірки взяли участь в церемонії нагородження переможців XIII Міжнародного конкурсу-фестивалю "Щасливі Долоні" талановитих дітей-сиріт. Захід пройшов традиційно в Національній опері України.

Щорічно в програмі фестивалю беруть участь понад 600 дітей-сиріт з досягненнями в категоріях "Освіта", "Спорт" і "Культура", яких на конкурсній основі відбирає Міністерство соціальної політики України. Для найталановитіших дітей, які стали фіналістами конкурсу, організовують 21-денну програму з майстер-класами, де діячі культури, науки, кіно і спорту допомагають дітям реалізувати свої таланти і успішно адаптуватися у суспільстві.

Нагороди та призи дітям-переможцям вручали Ольга Сумська, Олександр Пономарьов, Олександр Лещенко, Інна Осипенко-Радомська й інші наставники проекту.

Українські зірки виконали мрії дітей-сиріт з усієї країни (фото: прес-служба)

Музичну програму вечора склали виступи популярних українських артистів. Олександр Пономарьов презентував нову пісню "Як же без тебе жити", співачка і телеведуча Оля Цибульська разом з шоу-балетом представила пісню "Дівчинка", а Влад Ситнік виконав зворушливу композицію "Соколята" в ансамблі з артистами творчого об'єднання "Paradiz". Ведучими заходу стали Юлія Крауз і Володимир Такудіс.

У Києві пройшов фестиваль "Щасливі Долоні" (фото: прес-служба)

За свою працьовитість і талант діти отримали подарунки, про які кожен з них мріяв: тур в Прагу на екскурсію і виступ скрипаля DAVID GARRETT, сертифікат на навчання у вокальній школі Олександра Пономарьова, поїздку до Великобританії на навчання англійській мові, на відпочинок до Болгарії, екскурсію до Львова і на оздоровлення в табір "Занки" в Угорщину. Крім того, завдяки зібраним коштам фонду "Щасливі Долоні", дітям подарували плазмові телевізори, смартфони, гіроскутери, планшети, гіроборди, кольорові принтери, а також велосипеди, спортивне обладнання та інші цінні призи.

У Києві відбувся фестиваль "Щасливі Долоні" (фото: прес-служба)

"Я щаслива, що навколо мене настільки багато людей з відкритим величезним серцем, які готові допомагати реалізовувати дитячі мрії. Завдяки їм сьогодні 30 обдарованих дітей-сиріт з усієї України отримали заслужені подарунки і нагороди. Я впевнена, що наша увага і підтримка здатна розкрити потенціал дітей з нелегкою долею. Діти - це наше майбутнє і дуже важливо, щоб кожне дитяче серце було наповнене любов'ю!" - поділилася своїми емоціями організатор фестивалю Олена Піддубна.

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