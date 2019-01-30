Украинским семьям готовят "детский" сюрприз: в чем суть

Фото: коллаж РБК-Украина

Родители смогут оформить в режиме онлайн документы на ребенка и денежную помощь

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина анонсировал введение электронной услуги "е-малятко" и повышение соцвыплат семьям с маленькими детьми. Об этом глава правительства заявил в среду, 30 января.

Новшество позволит семьям с новорожденными оформить документы на ребенка, денежную помощь и прочие документы в онлайн режиме. У родителей появится возможность получить услугу "муниципальной няни" в электронном формате.

По словам Гройсмана, так правительство хочет помочь родителям, "чтобы украинцев было больше".

Услуга предусматривает предоставление семье с младенцем компенсации расходов на воспитателя для ребенка. Подать документы родители могут в интернете.

Напомним, что в 2019-м Кабмин начнет выплачивать соцпомощь в рамках проекта "муниципальная няня". Кроме ежемесячных 860 гривен выплат на ребенка, семья сможет безвозвратно получать еще 1626 гривен на возмещение услуги няни при ее официальном оформлении. На это правительство заложило 500 млн гривен. Данной помощью смогут воспользоваться 25 тыс. семей.

В Минсоцполитики отмечают, что механизм услуги "муниципальная няня" - простой и понятный. Родители самостоятельно выбирают няню и нанимают ее официально, после чего в конце года им возместят оплату за каждый месяц работы специалиста на сумму в размере прожиточного минимума на детей возрастом до 6 лет.

Также ранее сообщалось, что по словам министр социальной политики Андрея Ревы, муниципальная няня не лишает права на декрет.

Добавим, что премьер Гройсман также опроверг информацию об отмене декретных выплат.