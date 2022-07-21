В Украину идет африканская жара: где будет +35

Где будет жарче всего

В большинстве регионов Украины температура воздуха будет на уровне +29 градусов, но в Одесской и Закарпатской областях столбик термометра покажет +35 градусов днем.

Значительно свежее ожидается воздух на северо-востоке Украины, в течение дня +19+23 градуса.

Где пройдут дожди

Дожди с грозами пройдут в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях, где-то в Донецкой области. На остальной территории нашей страны будет без осадков.

Погода в Киеве 22 июля

В Киеве пятница ожидается очень теплой, в течение дня температура воздуха будет от +26 до +28 градусов. В столице будет преобладать сухая солнечная погода.

Выходные в Украине будут горячими, немного свежие - на северо-востоке, также жара немного осядет в воскресенье в западных областях.