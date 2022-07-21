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В Україну йде африканська спека: де буде +35

Погода в Україні 22 липня буде дуже спекотною
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні найближчої доби буде дуже спекотною. Найвищі градуси переважатимуть в Одеській та Закарпатській областях.

Про прогноз погоди на п'ятницю, 22 липня, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Де буде найспекотніше

У більшості регіонів України температура повітря буде на рівні +29 градусів, але в Одеській і Закарпатській областях стовпчик термометра покаже +35 градусів вдень.

Значно свіже очікується повітря на північному сході України, протягом дня +19+23 градуси.

Де пройдуть дощі

Дощі з грозами пройдуть в Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях, десь в Донецькій області. На решті території нашої країни буде без опадів.

Погода у Києві 22 липня

У Києві п'ятниця очікується дуже теплою, протягом дня температура повітря буде від + 26 до +28 градусів. У столиці переважатиме суха сонячна погода.

Вихідні в Україні будуть гарячими, трохи свіжі - на північному сході, також спека трохи осяде в неділю в західних областях.

Як раніше повідомлялося, аномальна спека накрила Європу.

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