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В Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомо

Вівторок 03 жовтня 2023 17:10
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В Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомо "Бакота Хаб" приютив українських артистів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Цього літа 20 українських художників та музикантів відновили свою культурну діяльність в межах мистецької резиденції "Бакота Хаб" у Хмельницькій області.

Про це розповіли РБК-Україна (проект Styler) ідейні натхненники і реалізатори ініціативи - Аліна Олійник та Андрій Зоїн з "Культурного Клубу".

Творці проєкту ставили перед собою кілька цілей:

  • надати митцям час, ресурси й можливість творити в затишку без сирен і тривог
  • запобігти їхньому від’їзду за кордон, створивши комфортні умови для творчості в Україні
  • протидіяти інформаційній і культурній складовій російської військової агресії.

До резиденції долучилися 15 художників і 5 музикантів, які під час великої війни залишилися в Україні.

Вони працювали під керівництвом запрошених кураторів. Кураторами музичної частини стали Антон Слєпаков та Андрій Соколов. За художню ж відповідав Андрій Хір.

Програма резиденції включала artist-talk від кураторів та учасників, екскурсії Бакотою, лекції, майстер-класи й час на власну творчість. Протягом двох тижнів художники й музиканти створювали роботи на тему "Мистецтво під час війни" та готували їх до презентації на виставках, які презентуватимуть по всьому світу на широку аудиторію.

Загалом художники створили 8 муралів. 5 з них створено на Бакоті в селі Гораївка та містечку Стара Ушиця, а ще 3 в різних містах України - у Львові на Urban Camp Lviv, в Одесі та Дніпрі.

В Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомоВ Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомоВ Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомо

В Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомоВ Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомо

Мурали в Гораївці (фото: instagram.com/bakotahub)

В Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомоВ Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомо

Мурал в Бакоті (фото: instagram.com/bakotahub)

В Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомо

Мурал в Дніпрі (фото: instagram.com/bakotahub)

Також було створено близько 20 живописних, графічних робіт та арт-об’єктів і 5 музичних треків, до яких відзняли відеокліпи на Бакоті.

Додамо, що у межах резиденції також створили онлайн-виставку.

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