В Україні запустили гарячу лінію для надання психологічної підтримки чоловікам

В Україні запускає свою роботу безкоштовна анонімна та цілодобова лінія психологічної підтримки для чоловіків. Зазначається, що звертатися можна з будь-яких питань, що викликають стрес.

Про це повідомляють на сайті Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

Чому ініціатива така важлива?

Ментальне здоров’я є невіддільною складовою добробуту кожної людини. Сьогодні кількість стресових ситуацій значно більша, а тому вчасне розв'язання проблеми є необхідним.

Гаряча лінія надає підтримку саме чоловікам, тому що через гендерні стереотипи вони не звертаються за фаховою допомогою або роблять це в рази менше, ніж жінки.

"За результатами нашого опитування серед чоловіків - 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді. Водночас майже кожен третій українець перебуває у стані значного дистресу, при якому людина не в змозі адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків", - коментують у Фонді.

Тому гаряча лінія має на меті допомогти чоловікам стабілізувати свій емоційний стан, знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій та усвідомити проблемні аспекти поведінки.

Як звернутися за допомогою?

Гаряча лінія за номерами безкоштовна та працюватиме цілодобово. Операторами є кваліфіковані психологи з багаторічним досвідом психологічної практики.

Звертатися можна за номерами:

2345* (Vodafone та Lifecell)

+38 067 752 23 45 (Київстар)

Телефонувати чоловіки можуть з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву тощо.

Гаряча лінія підтримки є анонімною - персональні дані зберігатися не будуть.

Номери гарячої лінії для отримання допомоги (фото: ukraine.unfpa.org)