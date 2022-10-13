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В Украине запустили горячую линию для оказания психологической поддержки мужчинам

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Четверг 13 октября 2022 12:35
В Украине запустили горячую линию для оказания психологической поддержки мужчинам По статистике 90% мужчин никогда не посещали психолога (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине запускают бесплатную анонимную и круглосуточную линию психологической поддержки для мужчин. Отмечается, что обращаться можно по любым вопросам, вызывающим стресс.

Об этом сообщается на сайте Фонда ООН в области народонаселения в Украине.

Почему инициатива так важна?

Ментальное здоровье является неотъемлемой составляющей благосостояния каждого человека. Сегодня количество стрессовых ситуаций значительно больше, а потому своевременное решение проблемы необходимо.

Горячая линия оказывает поддержку именно мужчинам, потому что из-за гендерных стереотипов они не обращаются за профессиональной помощью вовсе или делают это в разы меньше, чем женщины.

"По результатам нашего опроса среди мужчин - 90% респондентов не имели опыта обращения за профессиональной психологической поддержкой в любом виде. В то же время почти каждый третий украинец находится в состоянии значительного дистресса, при котором человек не в состоянии адаптироваться к стрессовым ситуациям и вызванным ими последствиям ", - комментируют в Фонде.

Поэтому горячая линия стремится помочь мужчинам стабилизировать свое эмоциональное состояние, найти внутренние ресурсы для выхода из сложных ситуаций и осознать проблемные аспекты поведения.

Как обратиться за помощью?

Горячая линия по номерам бесплатная и будет работать круглосуточно. Операторами являются квалифицированные психологи с многолетним опытом психологической практики.

Обращаться можно по номерам:

  • 2345* (Vodafone и Lifecell)
  • +38 067 752 23 45 (Киевстар)

Звонить мужчины могут по любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или отношениях, переживания из-за войны, сложности в регуляции гнева и т.д.

Горячая линия поддержки анонимна - персональные данные храниться не будут.

В Украине запустили горячую линию для оказания психологической поддержки мужчинам

Номера горячей линии для получения пособия (фото: ukraine.unfpa.org)

Ранее мы подробнее рассказывали о горячих линиях оказания помощи украинцам в разных странах мира.

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