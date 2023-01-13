Українська співачка порадувала планами: про що йдеться

"Новий альбом про мене, про мої відчуття та почуття. Всі свої пісні я пишу сама, тому все максимально щиро", - коментує співачка.

За її словами, всі пісні будуть об’єднані однією тематикою.

Лілія Верес (фото: instagram.com/yagoda.official)

"Для мене особлива перша пісня, з якої все почалося. Бо написавши її, ми зрозуміли, що це повинна бути ціла історія, об’єднана тематикою та певним стилем", - повідомила Лілія.