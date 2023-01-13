UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська співачка порадувала планами: про що йдеться

YAGODA (фото: instagram.com/yagoda.official)
Автор: Styler

Українська співачка YAGODA (Лілія Верес), яка зараз активно дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ, вже навесні випустить новий альбом. До нього увійдуть свіжі треки, а також пісні, які уже полюбилися українцям.

Зокрема, до альбому увійде пісня "Зустріч", у кліпі до якої артистка знімалась при надії. А також трек "Сонце", який співачка присвятила звільненню українського міста Херсон.

"Новий альбом про мене, про мої відчуття та почуття. Всі свої пісні я пишу сама, тому все максимально щиро", - коментує співачка.

За її словами, всі пісні будуть об’єднані однією тематикою.

Лілія Верес (фото: instagram.com/yagoda.official)

"Для мене особлива перша пісня, з якої все почалося. Бо написавши її, ми зрозуміли, що це повинна бути ціла історія, об’єднана тематикою та певним стилем", - повідомила Лілія.

Раніше популярний репер нагадав українцям, чому важливо пам’ятати своє коріння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесумузика