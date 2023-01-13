Украинская певица порадовала планами: о чем идет речь

"Новый альбом обо мне, о моих ощущениях и чувствах. Все свои песни я пишу сама, поэтому все максимально искренне", - комментирует певица.

По ее словам, все песни будут объединены одной темой.

Лилия Верес (фото: instagram.com/yagoda.official)

"Для меня особенная первая песня, с которой все началось. Потому что написав ее, мы поняли, что это должна быть целая история, объединенная тематикой и определенным стилем", - сообщила Лилия.