Українські ветерани підтримають Олександра Усика в "Битві за світло"

Підтримати Олександра Усика під час бою з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді вирушили близько 30 українських ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram ДТЕК.

Серед ветеранів шахтарі та енергетики ДТЕК, які повернулися на свої робочі місця з фронту, металурги й гірники Метінвесту та захисники Маріуполя в рамках проєкту Ріната Ахметова "Серце Азовсталі".

Нагадаємо, спільна кампанія #БитваЗаСвітло Олександра Усика та ДТЕК має на меті акцентувати увагу міжнародної спільноти на критичному становищі енергетичного сектору України та закликати до термінової технічної допомоги для всіх українських енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, до наступної зими.