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Український артист показав гарне відео на пронизливу пісню про мрію

Олег Волківський (фото: прес-служба артиста)
Автор: Styler

Новий український артист Volkovsky презентував гарне відео на свою пісню "Великим птахом".

Як народився цей трек про мрію і про що мріє сам виконавець - читайте у нашому матеріалі.

Співак зізнається, що "завжди писав пісні в стіл", і соромився їх комусь показати, а "на домашніх вечірках часто виконував кавери".

"І якось мій найкращий друг, запитав мене: "Чому ти завжди співаєш чужі пісні? В тебе що своїх немає?". Я наважився відкритись і до самого ранку показував йому свою творчість. Він сказав, що світ повинен це почути. Тоді я і почав роботу над альбомом "Душа", - говорить артист.

Його новий трек "Великим птахом" - найособливіший для співака. Він народився після розмови з однією зіркою українського шоу-бізу.

"Мені розказували про те, що дійсно хітові пісні пишуться по формулах мінімум на 90% - конкретні семпли, звуки, вірусні тексти. Що у всьому світі існує лише декілька лейблів, які створюють світові хіти. Приголомшений цією інформацією я приїхав додому. І в той же день написав "Великого птаха". Дуже хочеться вірити, що в цьому світі для душі та щирості залишається більше 10%, що в першу чергу цінується написання пісні серцем…" - каже співак.

"На мою думку, особливо в цій пісні звучить бандура. Вона зшиває та підкреслює всі емоції та почуття які з’являються в цій пісні", - додає він.

Volkovsky зізнається, що його найбільша творча мрія - дати сольний концерт після того, як Україна переможе Росію, яка хоче знищити наш народ.

"А поки що кожен має проходити свій шлях. Допомагати, підтримувати ЗСУ, молитись, вірити і бути впевненим у нашій великій Перемозі", - резюмує він.

Що відомо про Volkovsky

  • Справжнє ім'я артиста Олег Волківський. Він родом з Коростеня Житомирської області.
  • За його словами він живе музикою із самого дитинства. Але зважився показати свою творчість світу лише тоді, коли йому виповнилось 37 років.
  • Артист сам пише тексти та музику, грає на гітарі та піаніно, хоча сам закінчив лише музичну школу.

Нагадаємо, днями букмекери назвали головного претендента на перемогу у Євробаченні 2023.

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