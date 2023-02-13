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Украинский артист показал красивое видео на пронзительную песню о мечте

Олег Волковский (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Styler

Новый украинский артист Volkovsky представил хорошее видео на свою песню "Великим птахом".

Как родился этот трек о мечте и о чем мечтает сам исполнитель - читайте в нашем материале.

Певец признается, что "всегда писал песни в стол", и стеснялся их кому-то показать, а "на домашних вечеринках часто исполнял каверы".

"И однажды мой лучший друг, спросил меня: "Почему ты всегда поешь чужие песни? У тебя что своих нет?". Я решился открыться и до самого утра показывал ему свое творчество. Он сказал, что мир должен это услышать. Тогда я и начал работу над альбомом "Душа", - говорит артист.

Его новый трек "Великим птахом" - самый особенный для певца. Он родился после разговора с одной звездой украинского шоу-биза.

"Мне рассказывали о том, что действительно хитовые песни пишутся по формулам минимум на 90% - конкретные сэмплы, звуки, вирусные тексты. Что во всем мире существует лишь несколько лейблов, которые создают мировые хиты. Ошеломленный этой информацией я приехал домой. И в тот же день написал "Великого птаха". Очень хочется верить, что в этом мире для души и искренности остается более 10%, что в первую очередь ценится написание песни сердцем..." - говорит певец.

"По моему мнению, особенно в этой песне звучит бандура. Она сшивает и подчеркивает все эмоции и чувства, которые появляются в этой песне", - добавляет он.

Volkovsky признается, что его величайшая творческая мечта - дать сольный концерт после того, как Украина победит Россию, которая хочет уничтожить наш народ.

"А пока каждый должен проходить свой путь. Помогать, поддерживать ВСУ, молиться, верить и быть уверенным в нашей великой Победе", - резюмирует он.

Что известно о Volkovsky

  • Настоящее имя артиста Олега Волкивский. Он родом из Коростеня Житомирской области.
  • По его словам, он живет музыкой с самого детства. Но решился показать свое творчество мира только тогда, когда ему исполнилось 37 лет.
  • Артист сам пишет тексты и музыку, играет на гитаре и пианино, хотя сам окончил только музыкальную школу.

Напомним, на днях букмекеры назвали главного претендента на победу в Евровидении 2023 года .

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