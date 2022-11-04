Український співак написав пісню-присвяту кожному, хто пережив втрату

В ній Art Demur розмірковує над питаннями втрати, швидкоплинності часу та особливого зв’язку між рідними людьми.

Ностальгічна мелодія відтворює зворушливу картину, в якій співак звертається до близької людини.

Він дуже любить її та сумує за нею, але водночас готовий відпустити, бо ці почуття будуть жити вічно, незважаючи ні на що.

Art Demur (фото: прес-служба співака)

До створення синглу долучився відомий хорватський скрипаль та акордеоніст Мартін Кутнар, а також співачка Kulshenka, яка стала співавторкою слів.

"Цю пісню я присвячую своїй бабусі, а також всім українцям, які втратили своїх близьких. Їх вже немає, але вони завжди житимуть у нашій пам’яті та серцях. Моя бабуся доклалася до мого виховання та навчила мене багатьох важливих речей: вона завжди вірила в мене і мою музику, вчила бути собою і слідувати за своїми мріями. Я обов’язково пронесу цю мудрість через все своє життя", - каже співак.