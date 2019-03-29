Вы с ума сошли? Добкин снова нарвался на гнев в сети

Михаил Добкин в очередной раз нарвался на критику в сети. На этот раз причиной недовольства украинцев стал "ностальгический" пост народного депутата в Instagram.

На фото, которое бывший соратник Виктора Януковича показал в сети, он отчитывается перед президентом-беглецом и экс-главой Кабмина Николаем Азаровым.

"Те времена, когда еще не было гиперлупа и за проделанную работу надо было отчитываться", - написал Добкин, который не так давно оскандалился в Амстердаме.

Михаил Добкин в окружении Януковича и Азарова (фото: instagram.com/dobkinmm)

Это фото вызвало негативную реакцию у многих украинцев, которые открыто заявляют о том, что не разделяют ностальгию нардепа по тем временам, когда страной правили воры и бандиты.

То, можливо, до них переїдете в Росію і разом житемете?

Люди, ну нельзя быть такими неадекватами. Какой Янукович? Какой Азаров? Вы с ума сошли? Это первые воры в стране, им плевать было на вас, плевать на любые моральные ценности. Если бы эти люди были сейчас у власти - мы были бы под кац*пами, которые в жизни и умеют что завоевывать и ломать. Ломать не только города и села, ломать жизни. Следили бы сейчас за каждым сказанным словом, чтобы вас за мем в интернете не посадили. Это же ужас, как таких, как вы, Земля носит? Кучка терпил, которые готовы отдать все на самотек ворам, и которые не готовы помогать поднимать страну, а сидеть на диване и ворнякать под нос, мол, все уроды, вот бы вернуть Януковича с его долларом по 8... Вот как можно не понимать, не видеть, что эти люди - бандиты? Как? Да если бы был сейчас Янукович, то не только Крым кац*пским был, вся Украина была бы под ними. Как можно быть такими слепыми? Хорошо, что вас единомышленников мало, а то было бы сейчас правление царя.

У вас было столько возможностей сделать нашу страну лучше... Вся вертикаль власти была у вас.

Правда, есть некоторые пользователи, которые считают, что при Януковиче и правительстве Азарова жизнь в Украине была лучше.

Ранее мы писали о том, что Добкин грубо выругался матом в прямом эфире.