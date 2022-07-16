Универсальные блинчики на молоке: с таким тестом комков не будет никогда

Кто не любит блинчики? Тонкое тесто, сладкая или соленая начинка. Вся ваша семья будет в восторге от такого обеда. Часто при готовке мы сталкиваемся с такими проблемами, как комки, блинчики рвутся, пристают. Как же избежать таких неприятностей?
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Чтобы избежать комков, Алина советует добавлять молоко в самом конце. А взбивать можно чем угодно, хоть вилкой - комков точно не будет.
Скриншот: Такими будут наши блинчики
Смешайте яйца, соль, сахар, ванильный сахар, растительное масло и муку. Постепенно влейте молоко, хорошо перемешивая.
Оставьте тесто на 15-20 минут.
Хорошо разогрейте сковороду. Смазывает тонким слоем растительного масла перед каждым блинчиком. Вылейте тесто на сковороду.
Выпекайте на сильном огне до румяности с каждой стороны. Накройте готовые блинчики крышкой, чтобы они размягчились.
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