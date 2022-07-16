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Универсальные блинчики на молоке: с таким тестом комков не будет никогда

Скриншот видео: Блинчики на молоке по универсальному рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Кто не любит блинчики? Тонкое тесто, сладкая или соленая начинка. Вся ваша семья будет в восторге от такого обеда. Часто при готовке мы сталкиваемся с такими проблемами, как комки, блинчики рвутся, пристают. Как же избежать таких неприятностей?

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Чтобы избежать комков, Алина советует добавлять молоко в самом конце. А взбивать можно чем угодно, хоть вилкой - комков точно не будет.

Ингредиенты:

  • 2 крупных или 3 средних яйца
  • 1/3 ч. л. соли
  • 2-3 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 150 г муки
  • 500 г молока (теплое или комнатной температуры)

Скриншот: Такими будут наши блинчики

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца, соль, сахар, ванильный сахар, растительное масло и муку. Постепенно влейте молоко, хорошо перемешивая.

Оставьте тесто на 15-20 минут.

Хорошо разогрейте сковороду. Смазывает тонким слоем растительного масла перед каждым блинчиком. Вылейте тесто на сковороду.

Выпекайте на сильном огне до румяности с каждой стороны. Накройте готовые блинчики крышкой, чтобы они размягчились.

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