Універсальні млинці на молоці: з таким тістом грудок не буде ніколи

Хто не любить млинці? Тонке тісто, солодка або солона начинка. Вся ваша сім'я буде в захваті від такого обіду. Часто при готуванні ми стикаємося з такими проблемами, як грудки, млинці рвуться, пристають. Як же уникнути таких неприємностей?
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Щоб уникнути грудок, Аліна радить додавати молоко в самому кінці. А збивати можна чим завгодно, хоч виделкою - грудок точно не буде.
Скріншот: Такими будуть наші млинці
Змішайте яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, рослинну олію і борошно. Поступово влийте молоко, добре перемішуючи.
Залиште тісто на 15-20 хвилин.
Добре розігрійте сковороду. Змащує тонким шаром олії перед кожним млинцем. Вилийте тісто на сковороду.
Випікайте на сильному вогні до рум'яності з кожного боку. Накрийте готові млинці кришкою, щоб вони розм'якшилися.
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