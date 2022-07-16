RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Універсальні млинці на молоці: з таким тістом грудок не буде ніколи

Скріншот відео: млинці на молоці за універсальним рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Хто не любить млинці? Тонке тісто, солодка або солона начинка. Вся ваша сім'я буде в захваті від такого обіду. Часто при готуванні ми стикаємося з такими проблемами, як грудки, млинці рвуться, пристають. Як же уникнути таких неприємностей?

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Щоб уникнути грудок, Аліна радить додавати молоко в самому кінці. А збивати можна чим завгодно, хоч виделкою - грудок точно не буде.

Інгредієнти:

  • 2 великих або 3 середніх яйця
  • 1/3 ч. л. солі
  • 2-3 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 3 ст. л. рослинної олії
  • 150 г борошна
  • 500 г молока (тепле або кімнатної температури)

Скріншот: Такими будуть наші млинці

Покрокове приготування

Змішайте яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, рослинну олію і борошно. Поступово влийте молоко, добре перемішуючи.

Залиште тісто на 15-20 хвилин.

Добре розігрійте сковороду. Змащує тонким шаром олії перед кожним млинцем. Вилийте тісто на сковороду.

Випікайте на сильному вогні до рум'яності з кожного боку. Накрийте готові млинці кришкою, щоб вони розм'якшилися.

Раніше ми писали про 100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний.

Також повідомлялося, як приготувати бублики з фаршем на сковороді.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт