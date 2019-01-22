"В конвульсиях билась": в поселке на Волыни массово потравили собак

Видео: (YouTube/ТСН)

Жители поселка Локачи на Волыни бьют тревогу и обвиняют поселковую власть в массовом отравлении бездомных животных. Помимо трупов больших собак, люди обнаружили бездыханного щенка. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Собака не может отойти от своего мертвого щенка, и трогает его лапой, пытаясь поднять. Люди в один голос твердят - щенка отравили. За утро на улицах поселка обнаружили четыре мертвых собаки, однако жители считают, что их может быть значительно больше.

"Такие выпрямленные лапы, это она уже в конвульсиях билась, и вот она так умирала. Когда собака пенит - это первый признак, что собака отравлена", - утверждает местная зоозащитница Светлана Зинчук.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Вместе с бездомными собаками погибла и Олина любимица - Чаппи. Для семьи это большое потрясения, но брать нового щенка не хотят. По ее словам, они отвязали пса на ночь, чтобы побегал по улицам, а уже утром нашли мертвым недалеко от дома.

Местные утверждают, что это не первый случай травли собак. В прошлом году была идентичная ситуация. Винят в этом поселковую власть, хотя там все отвергают.

"Люди из сел едут во время рыночного дня и во время рынка эти собаки и другие животные, которые им уже не нужны, мешают дома, они их просто выбрасывают в Локачах", - говорит поселковый голова Богдан Иус.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Денег на приют и стерилизацию у поселкового совета нет. Сейчас животным за свой счет помогают местные зоозащитники. К слову, уже написали заявление в полицию об отравлении собак. А пока злоумышленников ищут, спрятали бездомных животных в своих дворах.

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