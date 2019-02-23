Когда все валится из рук: чем опасно выгорание на работе и как с ним бороться

Иллюстративное фото (pixabay)

Опасное психологическое явление может привести к непоправимым последствиям

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун, которая ранее рассказала неизвестные факты о еде, объяснила, чем опасно выгорание на работе и как с ним бороться. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"Для многих завершение рабочей недели означает приближение желаемого отдыха. Но есть состояние, когда выходные или даже отпуск не помогают восстановить силы. Речь идет о выгорании", - пишет Супрун.

По словам эксперта, очень важно понимать, что выгорание отличается от усталости. Восстановить энергию и работоспособность невозможно после нескольких часов сна, если речь идет о выгорании.

При выгорании человек испытывает депрессию, плохое настроение и эмоциональную нестабильность, а также нарушение пищевого поведения и сна. Продуктивность падает, полноценно выполнять свою работу становится сложно.

Физические симптомы могут проявляться как головная боль, головокружение, желудочно-кишечные боли, учащенное сердцебиение или одышка. Также людям становится трудно концентрироваться, они впадают в апатию и не имеют творческой силы.

Специалист утверждает: "При выгорании гормон кортизол больше не выделяется утром - потому уже в начале кажется, что нет сил. Кортизол не выделяется и в ответ на стрессовый фактор, или же тело не реагирует на него как следует".

Кроме того, сильно нарушается работа иммунной системы, и люди, которые выгорели, рискуют заболеть болезнями сердца и сосудов или развить хроническое воспаление и даже связанную с ним депрессию.

Фото: (facebook.com/Уляна Супрун)

В случае выгорания следует уменьшить использование гаджетов, сделать перерыв между проектами, не работать сверхурочно и дать себе возможность больше отдыхать.

Напомним, что Супрун рассказала украинцам о том, как побороть сухой воздух и недостаток влаги, которые очень актуальны зимой.

Ранее сообщалось, что Супрун заявила о том, что болезнь у ребенка - не является весомой причиной, чтобы не ходить в школу.