В Одессе ветер сдул в море коляску с ребенком: подробности ЧП

За малышом в воду бросилась его мать, а также случайный свидетель инцидента

Сильный ветер чуть ни стал причиной очередной трагедии - в Одессе на пляже Аркадия резкий порыв ветра сдул с пирса в Черное море коляску с ребенком. Мама малыша кинулась за ним в воду, а затем примеру женщины последовал неравнодушный парень - свидетель инцидента. О происшествии рассказал одессит Василий Бушаров на своей странице в соцсети Facebook.

Когда все трое выбрались из воды на сушу, люди сразу укутали ребенка в одежду, чтобы обогреть. В то время температура воды была максимум +5 градусов.

Также мужчина опубликовал видео, на котором показана перевернутая коляска в холодной воде. Доставать ее никто не захотел.

Бушаров отдыхал на побережье и заметил суету на пирсе. Один из парней быстро разделся и нырнул в море.

"Через пол минуты на пирс поднимают женщину в темной одежде. Жива. С нее капает вода. Еще несколько секунд. На пирсе появляется ребенок. Потом тот самый парень, который прыгнул", - рассказал он.

По мнению Василия, если бы не парень, то все могло бы закончиться двойной трагедией.

"Ситуация простая и нелепая. Будьте осторожны. Не теряйте бдительности. И отдельное спасибо тому парню. Здоровья тебе, мужчина. Спасибо за твое большое сердце", - добавил он.

Видео: facebook.com/vasiliy.busharov

Как сообщалось ранее, в январе в центре Николаева трое детей провалились под лед на реке Ингул. Самостоятельно выбраться они не могли и стали кричать, звать на помощь. Малышей заметили старшеклассники, которые и спасли детей.

Также мы писали о том, что в Николаевской области в Снегиревке женщина спасла тонущих в реке Ингулец детей.

Напомним, что 10 марта в Украине из-за сильного ураганного ветра в разных городах произошло несколько крупных ЧП, а в некоторых случаях - трагедий. Так, в Виннице 11-летняя девочка погибла из-за падения дерева, которое повалил ветер. Причем школьница в тот момент была со своей мамой и маленькой сестрой. Кроме того, в результате непогоды в Винницкой области в Хмельнике дерево упало и на 29-летнюю женщину, она погибла.