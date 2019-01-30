Женщина спасла детей из-подо льда: рассказ героини

Коллаж РБК-Украина

24-летняя героиня говорит, что сработал материнский инстинкт, ведь она сама мать двоих детей

В городе Снегиревка Николаевской области женщина спасла тонущих в реке Ингулец детей. О своем героическом поступке она рассказала в интервью "Стране".

Тамила Чернюк сообщила, что во время инцидента находилась дома с мужем и детьми. Позже она вышла на улицу, чтобы поговорить по телефону. Перед выходом накинула на себя халат и обула старые сапоги мужа.

Где-то вдали она слышала кричи детей, но подумала, что дети просто играют. Но дети кричали очень громко, так что даже тетя услышала их крик через телефон. Она поинтересовалась у Тамилы, что там происходит. Когда Тамила сообщила ей, что дети кричат на речке, тетя посоветовала вызвать спасателей, но она пошла сама.

До реки было около 700 метров, и Тамила добежала до нее за пару минут. Возле реки она уже услышала, что дети зовут на помощь. Она осмотрелась и увидела двух детей, которые были в воде и держались за лед.

Позже стало известно, что девочка и мальчик играли у реки, они брат и сестра. Десятилетняя Аня бросила шапку восьмилетнего Дани на лед, и он полез ее доставать, но провалился. Девочка бросилась спасать брата, но тоже попала в реку.

С детьми был также их двоюродный брат, и когда они были в ледяной воде, мальчик стоял на берегу и звал на помощь. Тамила Чернюк сказала мальчику бежать и звать старших, а сама осторожно по льду подошла к детям.

Тамила отметила, что находилась в состоянии аффекта и не снимая халат пошла спасать детей.

По ее словам дети не умеют плавать и держались за тонкий лед руками. При этом, когда женщина подошла к ним поближе, то тоже провалилась под лед. Но ей повезло, и она достала ногами до дна.

Спасенные дети/Скриншот с видео: (YouTube/ТСН)

Девочка была старше и кричала, чтобы Тамила сначала вытащила ее брата. Она выбросила мальчика на лед первым, после чего вытащила и девочку. После этого женщина сказала детям ползти к берегу.

После этого Тамила начала сама выбираться из воды, но лед под ней проваливался. Кроме того, халат намок и был очень тяжелым, так что женщине пришлось его снять, чтобы выбраться.

По ее словам, мальчик сильно замерз. Он был без штанов, потому что они сползли с него и утонули. Он не мог идти, Тамила взяла его на руки и побежала к ним домой.

Вскоре приехали МЧС, полиция и скорая помощь. Когда женщина была у детей дома, то попросила соседского мальчика, чтобы он сходил к ней домой и сказал мужу, что с ней все в порядке. Но так как ребенок был напуган, он все перепутал, и сообщил ее мужу, что она утонула вместе с детьми.

Мужчина был ошеломлен такой новостью и побежал с детьми к реке, но там понял, что с Тамилой все в порядке. Позже муж сказал ей, что не нужно было так рисковать, а следовало звать кого-то на помощь или вызвать спасателей.

К слову, в МЧС наградили Тамилу грамотой, и сказали, что это еще не все и позже сообщат, что будет дальше.

Родители детей поблагодарили Тамилу за спасение их чад. Отец семейства позвонил ей и сказал, что купит новые телефоны, так как ее утонули в карманах халата.

При этом Тамила ответила, что не нужно этого делать, поскольку, когда дети вырастут, то тоже спасут кому-то жизнь.

Напомним, что в Одесской области в Белгород-Днестровском дети уплыли на оторвавшейся льдине.

Ранее сообщалось, что ГСЧС призывает людей не выходить на тонкий лед, и предостеречь от этого детей.