Волна протестов и новые схемы: "евробляхеры" не планируют сдаваться

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Евробляхеров могут резко отреагировать на штрафы и конфискацию авто

За время льготного периода по растаможке "евроблях" уже оформлено 218 тыс. транспортных средств. К слову, время истекает и уже 24 мая полиция начнет останавливать машины на иностранной регистрации. Если авто в Украине находится незаконно, то владельцу грозит штраф до 170 тыс. грн или конфискация. Об этом информирует Сегодня.

Руководитель "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич утверждает, что льготный период растаможки был непродуманным, однако те, кто хотел растаможиться, сделали это за отведенное время. Остальные наверняка не собираются этого делать.

Льготный период продлевать не будут и большинство собственников "евроблях" пытаются защитить себя Стамбульской конвенцией. Это способ абсолютно законно въезжать на авто с иностранными номерами на один год, но исключительно в служебных целях.

Собственники авто на еврономерах ранее уже доказали, что они могут блокировать дорогу и протестовать. После этого парламент снизил акцизы на ввоз авто и ужесточил ответственность за нарушение таможенных правил. Среди них - штрафы до 170 тыс. грн и конфискация авто. Именно это, по словам специалистов, и будет вызывать сильное протестное настроение.

Если протесты и будут, то правительство может вернуться к вопросу "евроблях" в конце осени. А если правительство будет держать жесткую линию, то, возможно, с "евробляхами" будет покончено навсегда.

Напомним, что в Минфине дали советы владельцам нерастаможенных "евроблях".

Ранее работника таможни арестовали за вымогательство взяток с владельцев "евроблях".