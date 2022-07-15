"Война - не время для комфорта": украинка пожаловалась на сервис Укрзализныци

Детали скандала УЗ

Украинка рассказала, что поезд из Варшавы в Киев отправился с опозданием в два часа. Отправка переносилась несколько раз.

"Для меня это некритично, но больно было смотреть на мам с младенцами на перроне в дождь. Когда поезд подали, то оказалось, что заявленных и оплаченных спальных мест на всех не хватает – людей попросили занять сидячие", - рассказала Иванна.

На границе всех людей снова подняли и попросили стоять в проходе часа полтора.

"Опять же, мамы с заспанными и уставшими детьми, чемоданами в полночь должны стоя и пересекать границу домой. Хорошо, что пассажиры, которые имели свои спальные места, по-человечески детей забрали к себе, чтобы те отдохнули", - отметила она.

Пассажиры вынуждены были стоять (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

Впоследствии вагоны все-таки прибавили, и ближе к 5 утра все люди смогли лечь спать.

На подъезде к Киеву измученным пассажирам разносили бесплатные бутерброды и кофе/чай в качестве компенсации за неудобства, а при выходе из вагонов вручили шоколадку, по 2 яблока и записочку в качестве прощения.

Пассажирам в качестве извинения выдали шоколадки и яблоки (facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

"Понимаю, что война – не время для комфорта. Понимаю, что ситуация на железной дороге сейчас может меняться поминутно. Но, уважаемое руководство "УЗ", как оказалось, такая ситуация с этим влечением не уникальна, а повторяется довольно часто. Так, если невозможно обеспечить надлежащее предоставление услуги, то, может, стоит об этом честно предупреждать?" - поинтересовалась Иванна.

Она отметила, что сами проводники пытались всю дорогу уладить ситуацию и помогали, чем могли, но это не отменяет вину руководства.