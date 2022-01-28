Врач назвала топ-5 полезных видов спорта при варикозе

Ходьба

Самый простой способ сохранить здоровье ног и всей сердечно-сосудистой системы. Выберите комфортную обувь и наслаждайтесь ходьбой хотя бы пять раз в неделю по 30 минут. Это растягивает и укрепляет мышцы голени, усиливает кровоток в ногах. Не устаю повторять, что мышцы голеней это этакая помпа, обеспечивающая движение крови к сердцу. Ходьба по беговой дорожке тоже полезна.



Велосипед

Полезный вид спорта для вен, но при условии, что вы не перенапрягаете мышцы статически. Полезна прогулка относительно ровной дорогой. А если это поездка по склонам или длинные дистанции (любительский триатлон), то тут уж пользы для больных вен мало.

Велотренажер - это также очень хорошо, не игнорируйте его в спортзале. Лучше тренироваться на нем дольше при легком режиме нагрузки.





Бег

Этот вид спорта улучшает циркуляцию крови в ногах, а также положительно влияет на венозный компонент. Но есть исключение для тех, у кого уже есть проблемы с венами ног или склонность к ним: марафоны, постоянные подъемы вверх (трейлы), частые повороты или неровная поверхность. Такие тренировки могут усугубить ситуацию.



Плавание

Поможет тем, кто хочет предупредить варикоз. К сожалению, от заболевания не избавит, но облегчит симптомы. Также будет полезным тем, кто чувствует усталость в ногах, имеет отеки и застой лимфы из-за малоподвижного образа жизни.

Плавание положительно влияет на ваше тело:

Движения ногами ускоряют возвращение крови к сердцу;

Прохладная вода приводит сосуды в тонус;

Перепады давления в воде действуют на поверхность ноги как постоянный лимфодренажный массаж и обеспечивают дополнительное выведение жидкости.



Зарядка дома

Есть упражнения, которые очень легко выполнять дома. На это нужно всего 10-15 минут 4-5 раз в неделю и это не требует так много усилий, как предыдущие виды спорта. К ним относятся: поднятие на носочки, работа стопами лежа, велосипед лежа, ножницы, березка, движения ногами лежа на боку.

Какие виды спорта полезны при варикозе (фото: pexels.com)