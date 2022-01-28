Лікар назвала топ-5 корисних видів спорту при варикозі

Ходьба

Найпростіший спосіб зберегти здоров’я ніг і всієї серцево-судинної системи. Оберіть комфортне взуття та насолоджуйтеся ходьбою хоча б п’ять разів на тиждень по 30 хвилин. Це розтягує та зміцнює м’язи гомілки, підсилює кровотік в ногах. Не втомлююся повторювати, що м’язи гомілок це така собі помпа, що забезпечує рух крові до серця. Ходьба по біговій доріжці теж корисна.



Велосипед

Корисний вид спорту для вен, але за умови, що ви не перенапружуєте м'язи статично. Корисна прогулянка відносно рівною дорогою. А якщо це поїздка по схилах або довгі дистанції (аматорський триатлон), то тут вже користі для хворих вен мало.

Велотренажер - це також дуже добре, не ігноруйте його в спортзалі. Краще тренуватися на ньому довше при легкому режимі навантаження.





Біг

Цей вид спорту покращує циркуляцію крові в ногах, а також позитивно впливає на венозний компонент. АЛЕ є виключення для тих, у кого ВЖЕ Є проблеми з венами ніг чи схильність до них: марафони, постійні підйоми вгору (трейли), часті повороти чи нерівна поверхня. Такі тренування можуть погіршити ситуацію.



Плавання

Допоможе тим, хто хоче попередити варикоз. На жаль, від захворювання не позбавить, але полегшить симптоми. Також буде корисним тим, хто відчуває втому в ногах, має набряки і застій лімфи через малорухливий спосіб життя.

Плавання позитивно впливає на ваше тіло:

Рухи ногами прискорюють повернення крові до серця;

Прохолодна вода призводить судини в тонус;

Перепади тиску у воді діють на поверхню ноги як постійний лімфодренажний масаж і забезпечують додаткове виведення рідини.



Зарядка вдома

Є вправи, які дуже легко виконувати вдома. На це потрібно всього 10-15 хвилин 4-5 разів на тиждень і це не вимагає так багато зусиль, як попередні види спорту. До них відносяться: підняття на носочки, робота стопами лежачи, велосипед лежачи, ножиці, берізка, руху ногами лежачи на боці.

Які види спорту корисні при варикозі (фото: pexels.com)