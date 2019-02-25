Всю ночь прятался в хлеву: новые детали жуткого убийства семьи в Житомире

Убийца семьи в Житомире заранее готовился к совершению преступления

Убийца семьи в Житомире - 21-летней Анжелики Карпец и 41-летней Ирины Карпец, 26-летний Василий Подорожный, готовился к убийству заранее. Он всю ночь прятался в хлеву во дворе будущих жертв, когда же мать его бывшей девушки вышла из двора - он забил ее молотком, а затем расправился с дочерью, об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на начальника ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко.

Из записей камер видеонаблюдения, изъятых в магазине неподалеку от места расправы, стало понятно, что Василий Подорожный заблаговременно готовился к совершению преступления. Еще с ночи он прятался в хлеву во дворе своих будущих жертв, с собой имел сменную чистую одежду, а ту, в которой убивал, выбросил.

После убийства он ни с кем не общался и в этот период не давал о себе знать даже родным. Однако время от времени он включал свой телефон, благодаря чему оперативникам удалось зафиксировать его местонахождение.

Убийство семьи в Житомире - убийца планировал преступление (коллаж РБК-Украина)

Также стало известно и о подробностях задержания Василия Подорожного. Его поймали 22 февраля, на пятый день после совершения убийства на окраине областного центра недалеко Соколовского карьера.

Все это время он скрывался в дачных кооперативах, проникая в загородные дома во время отсутствия хозяев. Оперативникам мужчина пытался оказать сопротивление, поэтому к нему был применен слезоточивый газ.

Василий Подорожный, который оказался сыном бывшего сотрудника органов, полностью признался в преступлении. По его словам он убил свою бывшую девушку, из-за патологической ревности, когда узнал, что Анжелика встречается с другим, хочет поехать на заработки в Чехию, а после возвращения планирует свадьбу с нынешним возлюбленным.

Напомним, в пятницу, 22 февраля, Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения убийце, о шокирующих подробности из жизни которого мы сообщали ранее. Его будут содержать под стражей без права внесения денежного залога.