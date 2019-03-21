Выборы 2019: смогут ли голосовать жители "ДНР" и "ЛНР"

Выборы президента Украины все ближе. Чем меньше времени остается до голосования 31 марта, тем чаще украинцы задумываются над тем, когда и как лучше проголосовать.

По данным Министерства социальной политики, украинских граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, насчитывается более 1,3 миллиона. Ранее ходили слухи о том, что для того, чтобы проголосовать, обязательно нужна справка переселенца, но это оказалось неверной информацией. На выборах президента Украины такого документа не потребуется.

В сентябре 2019-го года Министерство юстиции Украины и ЦИК внесли новые поправки в избирательное законодательство Украины. Это было сделано, чтобы упростить процедуру голосования.

Фото: Для голосования на выборах президента справку переселенца от украинцев требовать не будут (РБК-Украина)

Согласно нововведениям, которые утвердили в прошлом году, чтобы отдать свой голос за любого из кандидатов, надо при себе иметь только паспорт и документ о временном изменении места голосования. Его украинцы могут получить в любом отделении Государственного реестра избирателей по Украине, просто придя туда лично и подав соответствующее заявление.

Кстати, при этом не надо предъявлять ни справки переселенца, ни другого подтверждающего документа дополнительно.

Важно, что надо успеть сообщить об изменениях места голосования до 25 марта. Ту же процедуру надо заново повторить и перед вторым туром выборов президента Украины.

Напомним, ранее стало известно, во сколько лучше голосовать на выборах президента Украины. Согласно опросам, большинство украинцев обычно голосуют в первой половине дня - с 8 до 12 часов. Так чаще голосуют украинцы старшего возраста, тогда как молодежь идет голосовать после обеда.

Кроме того, украинцев предупредили об опасности перед выборами и рассказали, кому именно стоит остерегаться угроз.