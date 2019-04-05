Выходные в мае: сколько украинцы будут отдыхать

Выходные в мае позволят украинцам отдохнуть на два дня больше обычного. Так, 1 числа выходной в связи с Днем труда, а 9 мая страна будет отмечать День победы.

Традиционные выходные в субботу и воскресенье остаются, но кроме этого в среду 1 мая и в четверг 9 числа украинцы будут отдыхать. Кроме того, в государственных учреждениях рабочий день 8 мая, в среду, будет сокращен на час.

Стоит отметить, что в апреле Пасха выпадает на 28 число, в воскресенье, поэтому выходной день будет также и 29 числа, в понедельник.

Кроме того, Кабмин рекомендует работодателям перенести 30 апреля, вторник, на 11 мая, суббота. Таким образом, выходные дни будут продолжаться пять дней подряд 27, 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Напомним, что "Укрзализныця" назначила еще несколько дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники. Всего назначено 54 дополнительных рейсов:

№ 207 Киев - Ужгород, № 177 Киев - Хмельницкий, № 221/222 Киев - Одесса, № 298 Киев - Херсон, № 205 Покровск - Харьков, № 258/227 Одесса - Ужгород, № 111/112 Харьков - Львов.

Ранее мы также писали о том, украинцев в апреле накроют магнитные бури. Так, небольшие колебания ожидаются 12, 16, 22 и 25 апреля. А перед Пасхой, с 23 по 25 апреля увеличится риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.