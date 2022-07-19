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Всегда выливайте кофейную гущу в унитаз, чтобы избавиться от неприятной проблемы

Коллаж РБК-Украина: Зачем в туалете кофейная гуща
Автор: Светлана Мащенко

Мытье унитаза - очень неприятный, но необходимый процесс. Обычно мы вооружаемся агрессивными химическими средствами, чтобы избавиться от налета, бактерий и конечно же неприятного запаха. Но эксперты говорят, что можно обойтись природными средствами, такими как кофейная гуща.

Об этом пишет Sante Plus.

Кофе - один из самых приятных ароматов для наших рецепторов, именно поэтому он может помочь нейтрализовать неприятные запахи.

Кроме того, привычка выливать остатки кофе в унитаз могут сэкономить вам много времени на уборке.

Главное - не лейте горячий кофе в унитаз, потому что некоторые из них сделаны из материалов, не предназначенных для этого.

Фото: кофейная гуща поможет убрать (pixabay)

Как использовать кофейную гущу

Вам понадобится кофейная гуща из кофеварки, турки, чашки (если любите заваривать так).

Вылейте гущу в литр воды комнатной температуры. Затем вам останется лишь вылить все в унитаз и спустить воду..

С помощью этого метода вы сможете устранить любой неприятный запах. Для получения лучшего результата идеально будет использовать не менее трех ложек кофейной гущи на литр воды.

Просто делайте такой ритуал регулярно (каждые два дня, можно чаще), и ваша туалетная комната всегда будет хорошо пахнуть.

Ранее мы писали, зачем в бачок унитаза наливать уксус.

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