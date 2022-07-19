Завжди виливайте кавову гущу в унітаз, щоб позбутися неприємної проблеми

Кава - один з найприємніших ароматів для наших рецепторів, саме тому вона може допомогти нейтралізувати неприємні запахи.

Крім того, звичка виливати залишки кави в унітаз можуть зекономити вам багато часу на прибиранні.

Головне - не лийте гарячу каву до унітазу, бо деякі з них зроблені з матеріалів, не призначених для цього.

Фото: Кавова гуща допоможе прибрати (pixabay)

Як саме використовувати кавову гущу

Вам знадобиться кавова гуща з кавоварки, турки, чашки (якщо любите заварювати так).

Вилийте гущу у літр води кімнатної температури. Потім вам залишиться лише вилити все в унітаз і спустити воду..

За допомогою цього методу ви зможете усунути будь-який неприємний запах. Для отримання кращого результату ідеально буде використовувати не менше трьох ложок кавової гущі на літр води.

Просто робіть такий ритуал регулярно (кожні два дні, можна частіше), і ваша туалетна кімната завжди гарно пахнутиме.