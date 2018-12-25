"Я бил врага": нардеп прокомментировал драку с Александром Семченко

Фото: (facebook.com/igor.mosijcuk)

Депутат призывает перестать называть Семченко "политологом" и "журналистом"

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, с участием которого произошла драка, прокомментировал причину потасовки. Он утверждает, что Александр Семченко заслужил подобного отношения, поскольку неоднократно унижал Украину и насмехался над украинскими воинами. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

Игорь Мосийчук решил объяснить причину драки в эфире телеканала NewsOne, поскольку СМИ уделили этому много внимания. Он утверждает, что Александр Семченко является кремлевским пропагандистом и поэтому получил по заслугам.

"Внимательно посмотрите на эти скриншоты и прекратите откровенного идейного врага украинского государства называть политологом, блогером и журналистом! Он враг! И бил я врага а не политолога или журналиста!" - пишет депутат.

Фото: (facebook.com/igor.mosijcuk)

Мосийчук призывает перестать называть Семченко "политологом" и "журналистом", поскольку он ретранслирует исключительно мнения кремлевской пропаганды, восхваляя "ДЛНР" и унижая Украину, насмехаясь над украинскими воинами. Помимо того, Мосийчук утверждает, СБУ должна немедленно отреагировать на антиукраинскую деятельность Александра Семченко.

Ранее Мосийчук рассказал об угрозах в свой адрес. По его словам, в Киеве уже действует диверсионная группа, мишенью которой должен стать он и, возможно, другие люди.

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