Загадочная смерть 6-месячной девочки в Измаиле: всплыли неожиданные подробности

Коллаж РБК-Украина

Родители винят врача в халатности

В октябре 2018 года в Измаиле 6-месячная девочка не проснулась после дневного сна. По факту смерти было заведено уголовное дело об убийстве, а также проводилось расследование, во время которого раскрылись интересные факты. Об этом сообщает Бессарабия Информ.

По словам родителей, накануне трагедии маленькая Мелисса прошла вакцинацию (три прививки: от полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции типа b). Однако по данным экспертиз, смерть ребенка оказалась не связанной с вакцинацией.

В заключении эксперта сказано: "Смерть младенца Павловой М.М. находится в прямой причинной связи с заболеванием дыхательной системы, а именно - катарально-десквамативный бронхит, который осложнился мелкоочаговой интерстициальной пневмонией, смерть наступила от отека головного мозга".

Остается вопрос: мог ли данное заболевание диагностировать педиатр, направивший малышку на прививки. Данный момент предстоит выяснить правоохранителям, которые уже отправили меддокументацию в Одессу на исследование.

По словам мамы девочки, педиатр слышала у Мелиссы хрипы на приеме, но на просьбы родителей выписать лекарство ответила отказом, ссылаясь на то, что у девочки нет температуры, и потому в лечении она не нуждается. Женщина склонна предполагать, что ее ребенок стал жертвой халатного отношения врачей.

За это время местные правоохранители допросили врачей, которые принимали у Анны роды, медработников детской поликлиники, в том числе педиатра, которая направила Мелиссу на прививку, и медсестру. Однако на данный момент подозреваемого в деле не обнаружено.

К слову, недавно в родильном отделении Днепра женщина стала мамой четырнадцатого ребенка. Девочку назвали Вирсавия.

Ранее мы также сообщали, что женщина продала шестилетнюю дочку, чтобы накормить остальных троих детей, которым грозила голодная смерть.

Напомним, врачи назвали причину массового отравления в яслях львовского детского сада - один ребенок был госпитализирован.