Чтобы не запивать теплым пивом: Супрун дала советы о лекарствах

Фото: коллаж РБК-Украина

И.о. главы Минздрава напомнила простые, но важные правила

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее поддержала легализацию каннабиса для использования в медицинских и научных целях, рассказала о правилах хранения лекарств. Полезные советы она опубликовала в воскресенье, 3 февраля, на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава отметила, что не смотря на очевидность всем известных рекомендаций, не все их применяют на практике. Это приводит к потере дееспособности медикаментов, после чего люди сами заканчивают прием препаратов несмотря на рекомендации врача. Также есть обратный эффект - начинают пить больше лекарств, чтобы лучше подействовало или же "запивают препараты теплым пивом".

Супрун напоминает, что нужно всего навсего внимательно следить за хранением препаратов; всегда читать инструкцию, и при приеме лекарств четко соблюдать советы врача.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также важно, если лекарства повреждены - ни в коем случае их не принимать.

Кроме того, нужно хранить аптечку подальше от детей.

"Помните, что от правильного приема и хранения лекарств зависит эффективность лечения и ваша безопасность!" - подчеркнула Супрун.

Скрин: facebook.com/ulanasuprun

В комментариях к сообщению пользователи сети с доброй иронией отнеслись к рекомендациям Супрун:

"Пивом? Теплым? Только спирт";

"Не выходя из дома, слышит каждое сердце настоящего украинца! Лечусь сам, и детей лечу только по ФБ!";

"Дай бог здоровья Уляне - столько раз помогла!"

Скрин комментариев: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось, перед этим и.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун объяснила украинцам, почему нельзя сочетать прием лекарств с алкогольными напитками и рассказала, какие серьезные последствия такое сочетание может вызвать.

Также мы писали о том, что Супрун рассказала, чем можно заменить утреннюю пробежку.

Напомним, ранее Супрун рассказала, к чему приводит дефицит йода в организме.