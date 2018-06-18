В Запорожье нашли уникальный затонувший корабль XVII века (фото)

Находка обнаружилась в устье Днепра

В Запорожье возле Хортицы нашли затонувший корабль, который предположительно был построен XVII века. Об этом сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия на странице "Хортица-Скуба" в Facebook.

"Это была узкая лодка до четырех метров шириной при длине до 20 метров. Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающимся изящным косым штевнем", – написал он.

Фото: Уникальная находна (facebook.com/khortitsa.scuba/Дмитро Кобалія)

Археолог отметил, что лодку уже разграбили, но экспедиции Хортицкого заповедника удалось обнаружить множество интересных элементов.

"Однако даже там, в этом потревоженном слое, нас ждали находки. Фрагменты посуды, гвозди и специфические корабельные скобы без сомнения указывали на средневековое происхождение. Обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы. Вполне вероятно, что судно построили не в 17, а даже в 16 столетии. Такие же скобы являются хорошим датирующим материалом и повсеместны на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии", – отмечает Кобалия.

"Наличие двух кораблей в одном месте может быть следами одного исторического события, например сражения запорожцев с турками", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/khortitsa.scuba/Дмитро Кобалія)

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