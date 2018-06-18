Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Запорожье нашли уникальный затонувший корабль XVII века (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 16:03

Находка обнаружилась в устье Днепра

В Запорожье возле Хортицы нашли затонувший корабль, который предположительно был построен XVII века. Об этом сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия на странице "Хортица-Скуба" в Facebook.

"Это была узкая лодка до четырех метров шириной при длине до 20 метров. Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающимся изящным косым штевнем", – написал он.

Фото: Уникальная находна (facebook.com/khortitsa.scuba/Дмитро Кобалія)

Археолог отметил, что лодку уже разграбили, но экспедиции Хортицкого заповедника удалось обнаружить множество интересных элементов.

"Однако даже там, в этом потревоженном слое, нас ждали находки. Фрагменты посуды, гвозди и специфические корабельные скобы без сомнения указывали на средневековое происхождение. Обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы. Вполне вероятно, что судно построили не в 17, а даже в 16 столетии. Такие же скобы являются хорошим датирующим материалом и повсеместны на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии", – отмечает Кобалия.

"Наличие двух кораблей в одном месте может быть следами одного исторического события, например сражения запорожцев с турками", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/khortitsa.scuba/Дмитро Кобалія)

Ранее в киевском музее случайно нашли старинную записку, спрятанную в экспонате.

Этикетка возрастом почти 200 лет выпала из чучела красноклювого пеликана во время реставрации. Таким образом была открыта тайна происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море

На Волыни разрушается уникальный памятник времен Киевской Руси В Бердянске строители нашли кости мамонта (видео)
Теги: археологи, находка, Хортица
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь