У Запоріжжі знайшли унікальний затонулий корабель XVII століття (фото)

Знахідка виявилася в гирлі Дніпра

У Запоріжжі біля Хортиці знайшли затонулий корабель, який імовірно був побудований XVII століття. Про це повідомив керівник експедиції Дмитро Кобалія на сторінці "Хортиця-Скуба" у Facebook.

"Це була вузька човен до чотирьох метрів завширшки при довжині до 20 метрів. Дубова, плоскодонна, з гострим вузьким носом, заканчивающимся витонченим косим штевнем", – написав він.

Фото: Унікальна находна (facebook.com/khortitsa.scuba/Дмитро Кобалія)

Археолог зазначив, що човен вже розграбували, але експедиції Хортицького заповідника вдалося виявити безліч цікавих елементів.

"Однак навіть там, у цьому потревоженном шарі, нас чекали знахідки. Фрагменти посуду, цвяхи і специфічні корабельні скоби без сумніву вказували на середньовічне походження. Обшивка кріпилась встик кованими цвяхами, для чого у дошках вирізалися спеціальні трикутні пази. Цілком ймовірно, що судно побудували не в 17, а навіть в 16 столітті. Такі ж скоби є хорошим датирующим матеріалом і розповсюджені на середньовічних пам'ятках Польщі, Литви та Німеччини", – зазначає Кобалія.

"Наявність двох кораблів в одному місці може бути слідами однієї історичної події, наприклад битви запорожців з турками", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/khortitsa.scuba/Дмитро Кобалія)

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