Заставят вернуть: в Украине введут новые правила получения госвыплат

Субсидии в Украине 2019 (иллюстративное фото: Ратынский Вячеслав / УНИАН)

Законопроект предполагает проверку доходов не только субсидиантов, но и пенсионеров, стипендиатов и других граждан Украины, получающих льготы

Субсидии в Украине в 2019 году стали существенно меньше, чем в прошлом отопительном сезоне. Также снизилось количество субсидиантов примерно на 50%, в соотношении с прошлой зимой. Сокращения планируют продолжить, и для этого в Верховной Раде планируют принять законопроект, который ужесточит контроль за доходами украинцев, получающих помощь от государства. Если окажется, что человек скрыл свои доходы и получал госпомощь незаконно, ее придется вернуть, в том числе через суд. Об этом сообщает "Сегодня".

Зачем нужен законопроект

Законопроект предполагает проверку доходов не только субсидиантов, но и пенсионеров, стипендиатов, матерей-одиночек, воинов АТО и других граждан Украины, получающих льготы и денежные выплаты от государства. Будет действовать новая система, по которой инспекторы проверят (верифицируют), действительно ли на законных основаниях человеку выплачиваются деньги из государственного и местных бюджетов, а также из фондов госсоцстрахования. Главных причин для жестких мер — две: действующие законы нечетко формулируют права и обязанности как проверяющих, так и и проверяемых, а также то, что, по данным выборочных проверок получателей субсидий инспекторами Минсоцполитики в 2018 году, обнаружено 68 тыс. чел., которым выплачивалось несколько субсидий по разным адресам. Если создадут Единый реестр получателей госпомощи в масштабах всей страны (в Кабмине надеются успеть до конца года), двойные выплаты будут исключены.

В Минфине сообщили, что благодаря верификации в 2018 году удалось предупредить неэффективное использование 5,9 млрд грн (около 10% выделенных на субсидии госсредств), а 46,5 млн грн вернуть в бюджет. По данным Минфина, незаконных выплат может быть до 30% — в 2019 году это почти 20 млрд грн.

Три проверки

Законопроект предусматривает три вида проверки:

Первентивная. Она проводится, когда человек обращается за госпомощью. Текущая. Производится проверка на наличие дополнительного дохода во время получения выплат. Ретроспективная. Проверяется получение выплат за последние три года.

Для большей эффективности проверок Кабмин предлагает внести в Единый реестр дополнительные данные:

ФИО,

дата и место рождения;

серия и номера паспорта;

идентификационный код;

место регистрации (прописки;

фактическое место жительства;

уникальный номер записи в Едином демографическом реестре (используется для учета въезда/выезда граждан за пределы страны, что позволит контролировать "заробитчан", и учета паспортов и других документов, удостоверяющих личность);

постоянно обновляемая информация о банковских счетах получателя госпомощи, операциях и остатках на счетах.

Мнение экспертов

По мнению экспертов, жесткий контроль государственных выплат со стороны власти является оправданным, но сомневаются, что до 30% выплат могут быть незаконными.

"Это деньги налогоплательщиков, поэтому нужна прозрачность. При поквартирных проверках субсидиантов мониторинг недостаточен, так как является трудоемким и есть коррупционная составляющая. Когда инспекторы получат право контроля онлайн за реальными доходами и фактическим проживанием субсидиантов, которые могут в Украине числиться безработными и претендовать на госпомощь, а работать за рубежом, это на несколько миллиардов уменьшит выплаты", — сказал нам эксперт по субсидиям и комуслугам Андрей Никончук.

Антон Левицкий, консультант по вопросам соцзащиты Института местного развития, уверен, что незаконных получателей субсидий — не более 2—3%. По его мнению, больше мошенничества в других видах госпомощи.

"Есть немало злоупотреблений при получении помощи малообеспеченными и одинокими матерями: люди специально разводятся, скрывают, что работают за рубежом", - считает Левицкий.

Также эксперты считают правильным введение нормы о взыскании незаконно начисленных выплат через суд.

Напомним, что Госстат назвал долю субсидий в ресурсах граждан.

Ранее мы писали, что в правительстве показали, как будет работать монетизация субсидий.

Видео: РБК-Украина