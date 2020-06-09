Мы там не жили: Зеленский рассказал, как относится к Бандере

Зеленский рассказал о своем отношении к Бандере (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский отметил неоднозначность личности Степана Бандеры

Владимир Зеленский прямо не ответил на вопрос о своем отношении к Степану Бандере. При этом президент Украины отметил, что Бандера - неоднозначная личность.

Зеленский заявил, что не может обсуждать личность Бенадеры, поскольку он не жил в том времени. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Он также подчеркнул, что у него не может быть просто личного отношения к тем событиям, о которых мы знаем из книг.

"Мы там не жили. Не может быть просто личного отношения", – отметил он.

При этом Зеленский отметил, что все люди, которые защищали независимость Украины – герои.

"Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, - являются ее сыновьями, являются действительно героями. У нас от героя до врага - один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны, - ред.). Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время", – заявил президент.

Стоит отметить, что Зеленский признался, что едва не погиб в авиакатастрофе. При этом это был не один, а два случая в его жизни. Кроме того, один раз самолет уже падал. После этого ему психологически тяжело было в другой раз заходить в самолет.

Также он вспомнил про случай в самолете, когда летел в Грецию. Тогда авиасудно не могло приземлиться из-за сильного бокового ветра. Пилот заходил на посадку раза четыре.

Напомним, Зеленский объяснил шутку про Украину и проститутку. При этом он уверил, что никогда не хотел никого обидеть и не называл Украину проституткой. Люди просто не поняли юмор. Он также подчеркнул, что шутка была совсем о другом.

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Автор: Роман Мирончук