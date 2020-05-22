Землю накроет сильная магнитная буря: названа дата удара

Магнитные бури могут вызывать проблемы со здоровьем даже у людей, которые не страдают метеозависимостью
Магнитные бури в июне 2020 будут не такими частыми, как в мае, но одну сильную и одну среднюю вспышку нам все же предстоит пережить. Когда ждать метеоударов, и как от них уберечься - в материале Styler.
Магнитная буря - это реакция магнитной сферы планеты Земля на большие потоки солнечного ветра. Астрофизики говорят, что солнечный ветер доходя до магнитной оболочки Земли вызывает ее возмущение, тогда и возникает магнитная буря.
Конечно же от магнитных бурь страдают, прежде всего, метеозависимые люди. Но метеозависимость можно и приобрести, говорят врачи. К этому приводит малоподвижный образ жизни, редкие выходы на свежий воздух и пребывание в четырех стенах с закрытыми форточками.
Тяжело периоды магнитных колебаний переносят гипертоники, люди с болезнями сердца.
"Боли в сердце, повышение или понижение артериального давления. Изменение настроения, появление головной боли, а также ощущение пульсации в висках. Это состояние, когда пациент сам не может объяснить, что с ним происходит", - рассказал врач Виктор Сидоренко в эфире канала "Украина".
Кроме того, в периоды магнитных бурь могут быть резкие перепады настроения, депрессивные мысли, раздражительность и проявление агрессии.
Достаточно следовать простым правилам в такие дни, говорят врачи. Пить больше жидкости, отказаться от алкоголя, курения и меньше пить кофе. Жирная пища и лишние физические нагрузки тоже противопоказаны.
Помимо этого нужно избегать стрессов и стараться не нервничать по пустякам.
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Автор: Ирина Мельник