Землю накриє сильна магнітна буря: названа дата удару

Магнітні бурі у червні 2020 будуть не такими частими, як у травні, але один сильний та один середній спалах нам все ж таки доведеться пережити. Коли чекати метеоударів, і як від них уберегтися - в матеріалі Styler.

Дати геомагнітних бур

8 червня буде магнітна буря середньої інтенсивності;

9 червня - сильна магнітна буря.

Магнітна буря - це реакція магнітної сфери планети Земля на великі потоки сонячного вітру. Астрофізики кажуть, що сонячний вітер доходячи до магнітної оболонки Землі викликає її обурення, тоді й виникає магнітна буря.

Як магнітна буря впливає на людину

Звичайно ж від магнітних бур потерпають, насамперед, метеозалежні люди. Але метеозалежність можна і придбати, кажуть лікарі. До цього призводить малорухливий спосіб життя, рідкі виходи на свіже повітря і перебування в чотирьох стінах із закритими кватирками.

Важко періоди магнітних коливань переносять гіпертоніки, люди з хворобами серця.

"Біль у серці, підвищення або зниження артеріального тиску. Зміна настрою, поява головного болю, а також відчуття пульсації у скронях. Це стан, коли пацієнт сам не може пояснити, що з ним відбувається", - розповів лікар Віктор Сидоренко в ефірі каналу "Україна".

Крім того, в періоди магнітних бур можуть бути різкі перепади настрою, депресивні думки, дратівливість і прояв агресії.

Що допоможе уникнути негативних наслідків

Досить дотримуватися простих правил в такі дні, кажуть лікарі. Пити більше рідини, відмовитися від алкоголю, куріння і менше пити кави. Жирна їжа і зайві фізичні навантаження теж протипоказані.

Крім цього, потрібно уникати стресів і намагатися не нервувати через дрібниці.

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