Жертва пластики: солистку популярной группы не узнали фанаты (фото)

34-летняя артистка заявила, что довольна результатом
Юлия Волкова, которая была вокалисткой популярной российской группы t.A.T.u., а с 2010 года занимается сольной карьерой, произвела на своих поклонников неприятное впечатление. На фото 34-летней артистки в Instagram фаны обратили внимание на заметно увеличенные губы девушки и раскритиковали другие результаты пластических операций.
Так, Волкова рассказала, что уже несколько лет пользуется услугами одной из московских клиник, и всегда остается довольной операциями.
Фото: экс-вокалистка "Тату" Юлия Волкова (instagram.com/official_juliavolkova)
В то же время далеко не все подписчики певицы разделяют ее мнение. Некоторые фаны считают, что бывшая участница "Тату" перестаралась с уколами ботокса, и теперь ее очень трудно узнать.
Юлия Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)
Высказываются мнения, что частые походы к косметологу, подтяжка груди и увеличение губ испортили ее внешность. Актистку называют жертвой пластики, которая испортила свою естественную красоту.
Юлия Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)
Юлия Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)
Юлия Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)
Напомним, что у Юлии Волковой двое детей: Вика (2004 г.р.) и Самир (2007 г.р.). В августе прошлого года Волкова снова вышла замуж. В 2016 году она смогла побороть рак щитовидной железы.
Как сообщалось ранее, американка Пикси Фокс сделала сто пластических операций с целью улучшения внешности, при этом осталась не вполне довольна достигнутым результатом и пообещала продолжать дальше "становиться красивой".
Также мы писали о том, что солистка группы НеАнгелы Слава Каминская рассказала, что не редко прибегала к услугам пластического хирурга, и ничего плохого в этом не видит.