Жертва пластики: солістку популярної групи не впізнали фанати (фото)

Юлія Волкова, яка була вокалісткою популярної російської групи t.A.T.u., а з 2010 року займається сольною кар'єрою, справила на своїх шанувальників неприємне враження. На фото 34-річної артистки в Instagram фани звернули увагу на помітно збільшені губи дівчини та розкритикували інші результати пластичних операцій.

Так, Волкова розповіла, що вже кілька років користується послугами однієї з московських клінік, і завжди залишається задоволеною операціями.

Фото: екс-вокалістка "Тату" Юлія Волкова (instagram.com/official_juliavolkova)

У той же час далеко не всі підписники співачки поділяють її думку. Деякі фани вважають, що колишня учасниця "Тату" перестаралася з уколами ботокса, і тепер її дуже важко впізнати.

Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

Висловлюються думки, що часті походи до косметолога, підтяжка грудей і збільшення губ зіпсували її зовнішність. Актистку називають жертвою пластики, яка зіпсувала свою природну красу.

Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

Була ж красива раніше, нафіга себе спотворювати!

Хто такий цей жовтий птах?

Навіщо свідомо себе спотворювати, красива жінка, а обличчя виглядає як посмертна маска. Всі на одне обличчя, жінки, які не надули собі такі "біляші", скоро будуть на розхват;

А рот все більший і більший, в чому кайф себе спотворювати;

Юля, скажи, що з тобою сталося? Це не губи... а вареники якісь.... Прости Господи!

Майкл Джексон вилитий!

Господи прости, що з вашим обличчям? Невже настільки великий комплекс із зовнішністю, що треба себе так спотворювати. Така гарна дівчинка була...

Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

Родріго Алвес нервово курить в сторонці. Я не проти догляду за собою, але всьому ж має бути міра, невже все настільки погано в житті? Можна ж і менш травматичні способи апгрейда спробувати, якщо реально здається, що всі проблеми через моськи. Треба триматися подалі від таких косметологів, імхо...

Невже вона сама собі подобається?

Так, що ж це таке, додала собі 10 років!

Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

Нагадаємо, що у Юлії Волкової двоє дітей: Вика (2004 р.) і Самір (2007 р.). У серпні минулого року Волкова знову вийшла заміж. У 2016 році вона змогла побороти рак щитовидної залози.

Як повідомлялося раніше, американка Пікс Фокс зробила сто пластичних операцій з метою поліпшення зовнішності, при цьому залишилася цілком задоволена досягнутим результатом і пообіцяла продовжувати далі "ставати красивою".

Також ми писали про те, що солістка групи Неангели Слава Камінська розповіла, що не рідко вдавалася до послуг пластичного хірурга, і нічого поганого в цьому не бачить.