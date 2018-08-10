Жестокое убийство под Житомиром: стали известны подробности

Фото убитой (www.1.zt.ua)

Девушку искали неделю, спустя это время ее нашли убитой

8 августа было найдено тело 20-летней девушки, засыпанное строительным мусором в овраге под Житомиром. Досудебным следствием установлено, что преступление совершил 31-летний житель Житомира, который был знаком с девушкой. Об этом сообщает Бердичів BIZ.

В пятницу, 10 августа, ему было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как было установлено, в тот день мужчина находился в автомобиле со своей знакомой. Возник спор, переросший в конфликт. Мужчина сначала пригрозил девушке расправой, а потом задушил в салоне машины. После этого он отвез жертву в лесную полосу между селами на территории Житомирского района, сбросил тело в овраг и прикрыл строительным мусором.

Также в суд было подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура области будет настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, труп девушки был найден 8 августа около 16:00 в овраге на окраине села. Заявление о пропаже поступило в полицию 6 августа от матери девушки. Сотрудники полиции сразу преступили к поискам. Как было выяснено, на момент поступления сообщения о пропаже, девушка уже была убита.

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